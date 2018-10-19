أشاد وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان ميغيل فارغاس مالدونادو أول من امس بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كقائد للعمل الإنساني في حل الخلافات الإقليمية عبر الحوار.

وقال الوزير مالدونادو في تصريح خاص لـ «كونا»: «قدمنا دعوة رسمية إلى سمو الأمير وكبار المسؤولين لزيارة الدومينيكان»، مضيفا أن زيارته للكويت «ايجابية جدا وناجحة بكل المقاييس» وهي مرحلة جديدة من العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وذكر أنه التقى بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حيث تم توقيع 4 اتفاقيات تخص التعاون في المجال التجاري والمعاهد الديبلوماسية اضافة إلى اتفاقيات أخرى بين البلدين.

وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه كلا من وزير المالية د.نايف الحجرف ووزير التربية ووزير التعليم د.حامد العازمي ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ولفت إلى دعوته وفدا من غرفة تجارة وصناعة الكويت لزيارة الدومينيكان والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالين السياحي والعقاري وغيرها بما يعود بالفائدة على البلدين.

وحول عضوية بلاده غير الدائمة للمرة الأولى بمجلس الأمن الدولي في يناير المقبل، قال مالدونادو «سنعمل معا مع الكويت على ارساء عملية السلام والاستقرار الدولي».

وأضاف أن الدومينيكان ستبحث في المجلس المواضيع ذات الاهتمام الدولي مثل التغير المناخي وتهريب الأسلحة ومواضيع أخرى لإيجاد حلول لها.