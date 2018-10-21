سلم سفير الكويت لدى غانا محمد الفيلكاوي دعوة رسمية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس غانا نانا اكوفو أدو لزيارة البلاد.

وقالت سفارة الكويت لدى غانا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس السبت إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس غانا بمقر القصر الجمهوري السفير الفيلكاوي.

وأضافت ان رئيس غانا قبل الدعوة شاكرا ومقدرا هذه الخطوة، فيما اعتبر ان زيارته للكويت ستكون فرصة تمناها للقاء سمو الأمير.

وأعرب عن الأمل بأن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات الممتازة بين البلدين ووضع أسس جديدة للارتقاء بها نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتي البلدين.