استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.



واستقبل سمو ولي العهد، الشيخ جابر العبدالله.



كما استقبل سمو ولي العهد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ د.محمد الصباح، حيث قدم واجب العزاء الى سموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



كما أعرب عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه ولاية العهد في الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.



واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.



واستقبل سمو ولي العهد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلا من رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله المحري وامين عام المجلس بدر الرفاعي.



من جانب آخر، تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من اخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تعازيه وتعازي الشعب المصري الشقيق وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما هنأ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه ولاية العهد في الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب المصري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة له.