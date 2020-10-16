تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب المغربي عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها جلالته الحرص على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الكويت والمملكة المغربية الشقيقة، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية لجلالته، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه، حفظه الله، بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع الكويت والمملكة المغربية الشقيقة، مؤكدا سموه التطلع المشترك للارتقاء بأطر التعاون البناء بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للبلد الشقيق المزيد من الرقي والازدهار في القيادة الحكيمة لجلالته.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسالة تهنئة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص المشترك على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية أذربيجان الصديقة في مختلف المجالات، كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من طيب المشاعر وصادق التمنيات وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أورسولا فون لاين رئيسة المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، ومن سعادة شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، أعربا فيها عن تهانيهما لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدين فيها الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الوطيدة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، كما أعربا عن خالص تمنياتهما لسموه بدوام التوفيق والسداد.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات وللعلاقات المتميزة بين الكويت والاتحاد الأوروبي المزيد من التطور والنماء، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة للشؤون الديبلوماسية أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق، سائلا سموه، رعاه الله، المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا على الحرص والتطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية جيبوتي الشقيقة، ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على الحرص المشترك لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين الكويت ومملكة اسبانيا الصديقة في مختلف المجالات، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة بين الكويت ومملكة اسبانيا الصديقة وبالتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، متمنيا له وللأسرة المالكة موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري الصديق أعربت فيها باسمها وباسم المجلس الفيدرالي والشعب السويسري عن التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدة على الحرص المشترك لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات المتميزة بين الكويت والاتحاد السويسري الصديق في كل المجالات، كما ضمنتها خالص تمنياتها لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبرت عنه من تمنيات صادقة ومشاعر طيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، ومتمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري الصديق المزيد من التطور والنماء.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الرئيسية ايكاتيريني ساكيلارو بولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة أعربت فيها عن خالص تهانيها لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدة على الحرص المشترك لتعزيز العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية اليونان الصديقة في مختلف المجالات، كما ضمنتها خالص تمنياتها لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، ومتمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية اليونان الصديقة المزيد من الرقي والازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من ڤلاديمير نوروف سكرتير عام منظمة شنغهاي للتعاون، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدا بدور الكويت في دعم متطلبات التنمية المستدامة وإسهاماتها في تعزيز السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا لسموه، رعاه الله، دوام التوفيق والسداد.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالة جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تمنيات صادقة ومشاعر طيبة، ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق في تحقيق الاهداف المنشودة للمنظمة.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، رعاه الله، دوام التوفيق والسداد. هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تمنيات صادقة ومشاعر طيبة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والنجاح.