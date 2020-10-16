التقى سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان أمس مع مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية كريستوفر فارنو وسلمه رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعرب السليمان خلال اللقاء عن بالغ تقدير الكويت لتضامن فرنسا الأخوي وتعاطفها الرفيع والواسع الذي أظهرته فور الإعلان عن وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، موضحا أن فرنسا أعربت عن تعازيها بعدة صور تمثلت في البيان الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ثم زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى الكويت ولقائها بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حيث سلمت رسالة تعزية من الرئيس الفرنسي.

وأشار الى أن زيارة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية لمقر السفارة لتسجيل كلمة في سجل العزاء الى جانب ردود الفعل الواسعة النطاق من مؤسسات المجتمع المدني في فرنسا ومختلف الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والإعلام الفرنسي.