تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من هاينز فيشر الرئيس السابق للجمهورية النمساوية الاتحادية الرئيس المشارك لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية ومن بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة الرئيس المشارك لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية، أعربا فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، ومتمنين لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



كما عبرا لسموه عن خالص تهانيهما بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، راجين لسموه دوام الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز واستكمال الدور الأساسي للكويت في الاسهام في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبرا عنه من تعازي ومواساة بهذا المصاب الجلل ومن تهنئة بتولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالشراكة الوطيدة بين الكويت ومرکز بان كي مون للمواطنة العالمية، متمنيا سموه ـ رعاه الله ـ لهما موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق في تحقيق الأهداف النبيلة.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من زوراب بولوليكاشفيلي رئيس منظمة السياحة العالمية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه، رحمه الله، التي حفلت بالعطاء، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم ومن ثناء بالمناقب الكريمة لسموه، رحمه الله، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من سيباستيان كورس المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا الفيدرالية الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمناقب سموه، رحمه الله، وبالمواقف المعتدلة والمتوازنة إزاء العديد من القضايا الدولية، ومتمنيا لسموه، حفظه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من صادق التعازي بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.