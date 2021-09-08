قال النائب د. عبدالكريم الكندري ان قضية استخراج 500 تأشيرة مزورة على 5 فنادق وهمية توجب إحالة كل من ساهم بعمد أو بإهمال من القياديين والموظفين إلى التحقيق وليس المتهمين بها فقط .



وأضاف النائب د. عبدالكريم الكندري ان هذا الحجم من التزوير الذي كشفته مباحث شؤون الإقامة يدل على ضعف رقابة هيئة القوى العاملة ووجود قصور إداري في عملها.



..ويسأل وزير الداخلية عن أسس ومعايير نقل الضباط والأفراد



وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، عن معايير النقل لجميع منتسبي الوزارة وهل كانت بناء على مواعيد معلنة وبناء على إبداء رغبتهم بالتنقل. ونص السؤال على ما يلي:



إن أسس ومعايير النقل في الوزارات يجب أن تستند إلى العدالة والعلانية ويجب ألا تكون مقنعة بعقوبة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل نقلت الوزارة أفرادا وضباطا من أماكنهم خلال الفترة من تاريخ 1/1/2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب،فيرجى بيان التالي:



أ ـ عدد المنقولين وأماكن نقلهم مرفقة بتواريخ القرارات.



ب ـ معايير النقل وهل كانت بناء على مواعيد معلنة لجميع منتسبي الوزارة وبناء على إبداء رغبتهم بالتنقل؟



2 ـ هل نقل ضباط وأفراد من وإلى جهاز أمن الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأعدادهم وأماكن نقلهم من وإلى الجهاز مشفوعة بتواريخ النقل والأسباب.



3 ـ هل عين ميدرون في جهاز أمن الدولة وقد قاموا بمهمات خارجية وعلى إثره جمع بين مميزاتهم الوظيفية الخارجية والداخلية؟



4 ـ هل تبحث الوزارة بملفات المنقولين إلى جهاز أمن الدولة والتأكد من معلوماتهم الأمنية؟