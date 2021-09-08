وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا مشتركا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي. ونص السؤال على ما يلي:



بعد حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ثم أعقبها إطلاق الصواريخ على الأراضي الكويتية من المنظمات الإرهابية في العراق، رغم قرار القوات الأميركية بالانسحاب من العراق في نهاية العام الحالي مع عدم استقرار الأوضاع الأمنية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ـ ما استعدادات أجهزة وزاراتكم في حالة تكرار مشهد (سيناريو) ما يحدث حاليا في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي وتأثير هذا الانسحاب على أمن واستقرار الكويت؟