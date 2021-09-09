وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته إن مجموع تأمين صاحب العمل على العامل (الموظف) في القطاع الحكومي تبلغ 11% تقريبا، بينما مجموع تأمين صاحب العمل والحكومة على العامل (الموظف) في القطاع الخاص يبلغ 21.5% تقريبا.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي: ما سبب اختلاف التأمين على العمالة بين القطاعين الحكومي والخاص؟ ولماذا لا تتم مساواة الاشتراك المدفوع عن الموظفين (العمال) الكويتيين في القطاعين العام والخاص؟ وذلك تخفيفا عن أصحاب الأعمال التجارية، وتشجيعا لهم على توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، خاصة وأن الخدمات التأمينية المقدمة لهم متماثلة في القطاعين الحكومي والخاص.