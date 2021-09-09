وجه النائب فرز الديحاني سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف عن عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة بجميع القطاعات والإدارات والأقسام المختلفة سواء ديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية.



ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة بوزارة التربية بجميع القطاعات والإدارات والأقسام المختلفة سواء ديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية، وما أسباب عدم شغلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 ـ هل نشرت الوزارة إعلانا لشغل هذه الوظائف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذا الإعلان وبيان الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف.



3 ـ كم يبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة بشأن الوظائف الإشرافية خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بذلك.