تحويلها إلى منطقة خضراء وصديقة للبيئة بالكامل وتضع الهيئة العامة للبيئة خطة لذلك

تكون وجهة سياحية تراثية وتاريخية وبحرية وعائلية مع مراعاة النظام العام والآداب العامة



تقدم النائب أسامة الشاهين بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا، ونصت مواده على ما يلي:



مادة أولى: تنشأ هيئة عامة مستقلة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى (الهيئة العامة لجزيرة فيلكا).



مادة ثانية: تكون جزيرة فيلكا محافظة مستقلة ويعين لها محافظ، يكون رئيسا للهيئة العامة لجزيرة فيلكا.



مادة ثالثة: يعاد توطين المواطنين الراغبين وإسكانهم في جزيرة فيلكا خلال مدة أقصاها (10) سنوات، وتضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطة زمنية محددة الأهداف من أجل ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة، وترفع تقريرا سنويا مفصلا للجنة المختصة بمجلس الأمة.



مادة رابعة: تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة في الهيئة العامة للجزيرة والمحافظة، والتوطين والإسكان بالجزيرة، وفي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، وتشغيل الوجهة السياحية والثقافية، وفي أي مجالات أخرى تقررها الهيئة العامة لها، لأهالي جزيرة فيلكا الراغبين في ذلك.



مادة خامسة: يقصد بأهالي جزيرة فيلكا، من سبق له السكن بها أو لأحد أصوله، لمدة جاوزت عشر سنوات.



مادة سادسة: تكون جزيرة فيلكا (منطقة خضراء) وصديقة للبيئة بالكامل، وتضع الهيئة العامة للبيئة خطة لذلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة.



مادة سابعة: تكون جزيرة فيلكا وجهة سياحية، تراثية وتاريخية وبحرية وعائلية، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة للدولة، وتضع وزارة الإعلام وشركة المشروعات السياحية خطط لذلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة.



مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.



المذكرة الإيضاحية



وهب الله ـ عز وجل ـ البلاد موقعا جغرافيا متميزا، وبها العديد من الجزر الملاصقة لها، ومنها جزيرة (فيلكا) التي تعد مركزا ترفيهيا جاذبا ومقصدا سياحيا، وجزيرة (فيلكا) من أهم الجزر المأهولة بالسكان في وطننا العزيز وأقدمها، ولضرورة مراعاة الحدود السياسة والجغرافية في المدن الحدودية المأهولة بالسكان للحفاظ على هويتها الوطنية، ولمتابعة سرعة تنفيذ الخطط التنموية الاستراتيجية ودقتها والتي لم تحظ بالاهتمام الكافي منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم عام 1991 وحتى يومنا هذا.



وجب علينا منح جزيرة (فيلكا) عناية خاصة لعودة أهلها وسكانها لتخفيف العبء عن المحافظات الأخرى وتقليل الكثافة السكانية بها.



لذا رئي استحداث محافظة جديدة لجزيرة فيلكا يعين عليها محافظا يكون رئيسا للهيئة العامة لجزيرة فيلكا، تكون جميع مرافقها مستقلة وتتبع لإدارة هيئتها للعمل على تنميتها وفق خطة زمنية واستراتيجية واضحة المعالم، تتم متابعتها من قبل مجلس الأمة من خلال تقارير دورية سنوية يتم إعدادها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، مع أحقية سكان جزيرة فيلكا بشغل الوظائف بها وتشجيعهم على العودة للعيش والاستقرار بها، ويتم إعلان جزيرة فيلكا بأكملها منطقة خضراء صديقة للبيئة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة.