وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته إنه رغم انتهاء اللجنة المختصة باختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين وفقا لإعلان وزارة التعليم العالي عن وظيفة ملحق ثقافي في شهر فبراير من عام 2020 من أعمالها، وما بذلته اللجنة من جهد في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لهذه الوظيفة والقيام بالمفاضلات المطلوبة وترشيح من وقع عليه الاختيار منهم إلى السيد الوزير لاعتمادها وإصدار القرارات الخاصة بتعيينهم وإيفادهم لجهات عملهم، خاصة في ظل الزيادة غير المسبوقة لأعداد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة الوزارة في العام الدراسي الحالي، إلا أن النتائج الرسمية وقرارات تعيين من وقع عليهم الاختيار لم تصدر حتى تاريخه، ولم يواكب ذلك أي تبريرات عن سبب هذا التأخير الملفت، ولما كانت قرارات تعيين الأسماء المرشحة في موقع عملهم الجديد تتطلب تسوية أعمالهم الإدارية والأكاديمية بحكم أن جميع المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من إعلان وزارة التعليم العالي عن وظيفة ملحق ثقافي في عام 2020 وتاريخ نشره.



2 ـ الوظائف الشاغرة والمطلوبة لوظيفة رئيس مكتب وملحق ثقافي في سفارات وقنصليات الكويت في المكاتب الثقافية التالية: واشنطن، لوس أنجيليس، دبلن، لندن، كانبيرا، دبي، الأردن، البحرين، الإسكندرية في وقت الإعلان المشار إليه.



3 ـ كشف بعدد المتقدمين للإعلان المذكور متضمنا أسماءهم وألقابهم العلمية والمؤسسة الجامعية التي ينتمون لها وسنوات خدمتهم الوظيفية.



4 ـ أسماء اللجنة المكلفة لاختيار المرشحين للوظيفة المعلن عنها، وعدد أيام وساعات اجتماعاتهم منذ تشكيلها وحتى رفع تقريرها النهائي للسيد الوزير.



5 ـ كشف بقائمة الأسماء التي تم ترشيحها من لجنة الاختيار المكلفة وتاريخ رفع الأسماء المرشحة للسيد الوزير.



6 ـ ما معايير التزام السيد وزير التعليم العالي بترشيحات لجان اختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين في المكاتب الثقافية وما تبذله من جهد طوال فترة تكليفها، خاصة إذا كانت ترشيحات اللجنة متوافقة مع الشروط الواردة في الإعلان الخاص بالوظائف المذكورة؟



7 ـ كشف بقائمة الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان اختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين في المكاتب الثقافية بالخارج في الإعلانات الثلاثة الأخيرة السابقة لإعلان عام 2020، وصورة ضوئية عن قرارات وزير التعليم العالي بتعيين رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين على ضوء ترشيحات لجان الاختيار في كل إعلان منها.