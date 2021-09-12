وجه النائب د. حمد المطر سؤالين إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي.



وقال في مقدمة السؤال الأول الموجه إلى وزير الداخلية، نشرت جريدة الراي يوم الأحد الموافق 22/8/2021 في العدد الصادر رقم 15248 مقابلة مع رئيس جمعية بشائر الخير د.عبدالحميد البلالي، أدلى فيها بمعلومات في غاية الخطورة على مستقبل بعض الشباب الكويتي في تعاطي المواد المخدرة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة المعلومات عن وجود أربعين ألف متعاط من جميع الجنسيات في الكويت؟ وكم عدد المواطنين في هذا العدد؟



2 ـ كشف بعدد المواطنين مدمني المخدرات حسب الفئات العمرية وحسب المحافظات خلال السنوات الخمس الأخيرة.



3 ـ كشف بعدد المواطنين الشباب الذين أحيلوا إلى النيابة العامة بتهمة التعاطي أو الاتجار أو تهريب المخدرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.



4 ـ استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة آفة المخدرات في الكويت خلال السنوات الخمس القادمة.



وسؤال وزير الشؤون الاجتماعية:



نص السؤال:



نظرا لإغلاق الجمعية التعاونية في شاليهات الصبية التي كان لها دور في خدمة أصحاب الشاليهات وأهاليهم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أسباب إغلاق الجمعية التعاونية.



2 ـ الدراسة الميدانية التي أدت إلى إغلاق الجمعية التعاونية.



3 ـ البدائل الأخرى بعد إغلاق الجمعية التعاونية.