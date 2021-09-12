وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، نص على ما يلي:



نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي يوم الجمعة 27/8/2021 ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة في شأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة مهبط قاعدة أميركية، كما أنها أهابت في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي بالجميع ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة بالمديرية، إلا أنها بعد ساعات قليلة وبعد مسح ميداني للحدود أعلنت في بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش سقوط صاروخ كاتيوشا لم ينتج عنه أي أضرار بشرية ومادية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تأكيد رئاسة الأركان العامة للجيش سقوط صاروخ كاتيوشا قادم من العراق بعد نفي ذلك والذي يبين تضارب ما جاء في التصريحين؟



2 ـ أين دور أجهزة الإنذار المبكر ومركز القيادة والسيطرة المرتبطة بشبكة من أسلحة الدفاع الجوي من هذا الاختراق الأمني للتصدي لأي هجمات من ميليشيات إرهابية بالصواريخ والطائرات المسيرة المخففة؟



3 ـ هل يوجد قصور بالتشريعات لتحقيق الأمن الوطني أو إنها بحاجة إلى تطوير الإجراءات الأمنية الأنسب لحماية الحدود؟



4 ـ لماذا لم نر تواجد القيادات العليا على الحدود لرفع معنويات المواطنين؟