وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، طالب فيه بتزويده بما يلي:



1 ـ ما الآثار البيئية المترتبة على تجميع إطارات السيارات في موقع رحية طوال الفترة السابقة؟ مع تزويدي بالدراسات البيئية حول هذا الموضوع إن وجدت.



2 ـ هل موقع رحية بحاجة إلى إعادة تأهيل بيئي بعد نقل الإطارات إلى الموقع الجديد في السالمي؟



3 ـ ما أسباب نقل الإطارات من موقعها في رحية إلى الموقع الجديد في السالمي؟



4 ـ هل هناك خطة لإعادة تدوير تلك الإطارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالاتفاقيات التي تمت مع الشركات المختصة في هذا الشأن.