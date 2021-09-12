رفض النائب يوسف فهد الغريب توصيات دراسات لجنة الدعوم في وزارة المالية، والتي تطالب بتخفيض حصص السكر والأرز في التموين الغذائي للمواطنين، مجددا رفضه المساس بدعوم المواطنين أو ترشيدها كما يشاع أو رفع أسعار السلع والخدمات.



وطالب الغريب الحكومة بإيجاد بدائل حقيقية لتحسين حياة المواطن لاسيما في ظل اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار وتكاليف المعيشة وتأثير الغلاء بشكل عام على ميزانيات الأسر، قائلا ان الحكومة تمتلك الخيارات الكثيرة لإجراء إصلاحات اقتصادية في بنية اقتصادنا، وعليها البحث بشكل حقيقي على على قنوات جديدة بعيدة عن المواطنين لتحقيق فوائض وإيرادات خارج المورد الرئيسي لتمويل الموازنة، وهو النفط.