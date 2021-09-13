وجه النائب عبد الله المضف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي جاء نصه كالآتي: هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة او عضو في مجلس اعلى او عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للـدولة الـتـابـعـة لهذه الجهات في المناقصات او الممارسات او اي عقود قانونية او استشاريـة او غير ذلك من العقود في داخـل الكويت او خارجها سـواء كان ذلك مع وزارة الدفاع أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء الاعضاء وتاريخ تعيينهم وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصات إن وجدت.



.. ويسأل وزير الداخلية عن علاقة القياديين في الممارسات



وجه النائب عبد الله المضف سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، جاء كالتالي: هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس ادارة او عضو في مجلس اعلى أو عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات او الممارسات أو أي عقود قانونية او استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت او خارجها سواء كان ذلك مع وزارة الداخلية او مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ وإذا كانت الاجابة بالإيجاب تزويدي بأسماء الاعضاء وتاريخ تعيينهم وتاريخ إبرام العقد او ترسية المناقصة ان وجدت.



.. ويستفسر من وزير المالية عن العقود داخل الكويت وخارجها



وجه النائب عبدالله المضف سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة جاء كالتالي: يرجى الإفادة وتزويدنا بالآتي: هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس ادارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات او الممارسات او أي عقود قانونية أو استشارية او غير ذلك من العقود في داخل الكويت او خارجها سواء كان ذلك مع وزارة المالية أو وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب تزويدي بأسماء الاعضاء وتاريخ تعيينهم وتاريخ ابرام العقد او ترسية المناقصة إن وجدت.



.. ويسأل «التجارة» عن المناقصات



وجه النائب عبدالله المضف سؤالا الى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان جاء نصه كالتالي: يرجى الإفادة وتزويدنا بالآتي: هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات او الممارسات أو أي عقود قانونية او استشارية او غير ذلك من العقود في داخل الكويت او خارجها سواء كان ذلك مع وزارة التجارة والصناعة او مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بأسماء الأعضاء وتاريخ تعيينهم وتاريخ ابرام العقد او ترسية المناقصة إن وجدت.