تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بالسماح بالعودة الآمنة للمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية مع اتخاذ كل الاحترازات الصحية اللازمة.

وقال في مقدمة اقتراحه: نظرا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في كل دول العالم عامة وفي الكويت خاصة بفضل جهود وزارة الصحة للوصول إلى المناعة المجتمعية حيث بلغت نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (Covid - 19) أكثر من (70%) من المواطنين والمقيمين ممن تلقوا اللقاح، ولما قامت حكومة الكويت بوضع الشروط لدخول المجتمعات التجارية مع التشديد على تلقي اللقاح للحد من انتشار الفيروس، فإنني أتقدم بالاقتراح التالي:



«السماح بالعودة الآمنة للمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية مع اتخاذ كل الاحترازات الصحية اللازمة».