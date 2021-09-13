وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، قال في مقدمته: أعلنت الحكومة إطلاق تطبيق «سهل» الحكومي الموحد لتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ونظرا لأهمية التحول الرقمي الحكومي ومتطلبات حماية منظومة البيانات السيادية للدولة والمعلومات الشخصية عالية الخصوصية من تحديات وأخطار الفضاء السيبراني، ومن أجل العمل على نجاح هذا المشروع الوطني.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ الأدوات المستخدمة في تطبيق «سهل» لضمان حماية الخصوصية (تسريب البيانات) واثبات هوية مستخدم.



2 ـ أين يتم تخزين البيانات؟ أدوات الحماية المستخدمة كالتشفير والتعقب وغيرها من المتطلبات بالإضافة إلى طرق الحفاظ على تخزين البيانات داخل الكويت فقط.



3 ـ خطة إدارة المخاطر في حال فقدان البيانات أو تسريبها.



4 ـ الجهة أو الجهات المشرفة على التطبيق وبياناته، وبيان حصر هذه الجهات على الشركات الوطنية وإداراتها والإشراف عليها بواسطة كوادر كويتية.



5 ـ الآليات المستخدمة لربط البيانات مع الجهات الأخرى؟



6 ـ هل تمت تجربة واختبار التطبيق قبل إطلاقه؟ مع بيان الجهة التي قامت بذلك، والضمانات المؤكدة لنجاح التطبيق رسميا.



7 ـ آليات الكشف عن سرقة جهاز المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بذلك.

والنظم الرقابية لإلغاء العمليات التي تمت من قبل السارق في الجهات الأخرى واسترجاع البيانات.