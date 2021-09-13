وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا على وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في مقدمته: تواردت إلينا أنباء عن رفض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تجديد القرض الممنوح لبنك الائتمان والبالغة قيمته (500 مليون دينار) مما سيترتب عليه تعثر تمويل 12000 وحدة سكنية خاصة بالمواطنين ممن منحوا أوامر بناء لوحداتهم السكنية.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: مدى صحة هذه الأنباء عن رفض تجديد القرض؟ وإذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فما الأسباب الداعية إليها؟ وإفادتنا بسياسة الصندوق تجاه القروض المحلية على الرغم من تجديد القروض لبعض الدول العربية والأجنبية.