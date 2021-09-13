وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته، شهدت تذاكر الرحلات الجوية من وإلى الكويت ارتفاعا جنونيا منذ إجازة عيد الأضحى وبداية إجازات الصيف، وتبرر شركات الطيران هذا الارتفاع بمحدودية المقاعد جراء تخفيض السعة التشغيلية للمطار في إطار التدابير الوقائية التي اقتضتها مواجهة جائحة كورونا.



ورغم أن سلطات الطيران المدني أعلنت بشكل متواتر عن الزيادة في تلك السعة فإن تذاكر السفر والعودة لم تتراجع خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح لعودة الوافدين المحصنين ابتداء من 1 أغسطس وتأخر الإعلان عن تشغيل الرحلات المباشرة مع عدد من البلدان.



واعتبارا لكل ذلك يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية وإفادتي بالبيانات المطلوبة.



1 ـ ما أسباب استمرار ارتفاع أسعار التذاكر رغم التوسع في حركة الاستقبال والمغادرة في مطار الكويت؟



2 ـ لماذا لم ينعكس تخفيف القيود على السفر وفتح بعض خطوط الطيران المباشر على أسعار التذاكر من وإلى البلدان المعنية؟



3 ـ ما خطة الحكومة لخفض الأسعار ولماذا لا تعتمد الخطوط الكويتية سياسة تنافسية بعرض أسعار مناسبة تخفف فاتور السفر على المواطنين؟



4 ـ قامت الخطوط الكويتية بدمج رحلاتها القادمة حفاظا على السعة الاستيعابية وتحقيقا لأعلى عائد تجاري، فلماذا لم تستحضر رفع معاناة المواطنين الذين لم يتم استثناؤهم من (الكوتا) كما كان ذلك معمولا به في فترة سابقة؟



5 ـ حددت الخطوط الكويتية مواعيد جديدة ابتداء من شهر سبتمبر لتشغيل الرحلات إلى عدد من العواصم في أميركا وأروبا، فهل تم اتخاذ القرارات اللازمة حتى لا تكون الأسعار المقررة لهذه الرحلات فوق مستطاع المسافرين؟