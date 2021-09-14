وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، قال في مقدمته، نما إلى علمي بأنه يتم خصم مبلغ مالي 50 دينارا شهريا من مخصصات دعم العمالة الوطنية للكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص بداعي المسمى الوظيفي، على الرغم من أن نفس المبالغ المخصصة للعاملين في القطاع الخاص غير النفطي تصرف كاملة.



وطالب الشاهين بتزويده وإفادته بالآتي: لماذا يتم صرف مبلغ دعم العمالة لحملة التخصصات التربوية العاملين في القطاع النفطي دعم عمالة (أقل) من نظرائهم العاملين في القطاعات الخاصة الأخرى؟ على الرغم من أن المبلغ مخصص للمؤهل وليس للمسمى الوظيفي، وما السند القانوني لذلك؟