وجه النائب د.حمد المطر سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونصت الأسئلة على ما يلي:



ونص السؤال الموجه إلى وزير العدل على ما يلي: تعرض الكثير من المبلغين عن فساد المسؤولين للظلم والحرمان من أبسط حقوقهم وبالإشارة إلى النص في المادة (63) الفصل الثالث من المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، بخصوص إجراءات حماية المبلغين ومن في حكمهم بأنه: «لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية...». وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ كشف بعدد المبلغين الذين تعرضوا للظلم.



2 ـ إجراءات الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تجاه المبلغين الذين تعرضوا للمشاكل.



3 ـ نتائج الهيئة حيال التحرك.



سؤال إلى وزير التعليم العالي



أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية من مهددات العملية التعليمية في الكويت، وللأسف تحول اهتمام بعض المعلمين من متابعة الطلاب الضعفاء إلى استغلال حاجتهم وجذبهم نحو الدرس الخصوصي الذي أصبح يستنزف ميزانية رب الأسرة، وتوسعت هذه الظاهرة لعدم وجود تشريعات وقرارات جادة لمواجهتها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية؟



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لمحاربة هذه الظاهرة؟ وما خطتها للحد منها؟



3 ـ ما خطة الوزارة لمساعدة الطلاب الضعفاء والراغبين من الطلبة وأولياء أمورهم في الحصول على دروس تقوية في الفترة المسائية في إطار قانوني منظم يحمي الطلبة وأولياء أمورهم ويحفظ هيبة المعلم؟



ونص السؤال الموجه إلى وزير المالية على الآتي:



يعاني المتقاعدون من أزمة زيادة الأسعار التي أرهقت الأسرة الكويتية، مما يضطر المواطن المتقاعد إلى أخذ قرض من البنوك لسد احتياجاته.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أعداد المتقاعدين المتوقع تقاعدهم خلال السنوات الخمس القادمة.



2 ـ شرائح رواتب المتقاعدين مع أعدادهم.



3 ـ خطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستقبلية في زيادة رواتب المتقاعدين.



4 ـ جدول تفصيلي يبين السقف الأعلى لرواتب المتقاعدين حسب الشرائح.



5 ـ تكلفة الزيادة التي يتقاضاها المتقاعدون كل فترة.