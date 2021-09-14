وجه النائب عبدالله المضف سؤالين إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.



وقال في نص السؤال الموجه إلى وزير الداخلية: نمى إلى علمي خبر صادم عن تمكن محكوم بالسجن من القيام بعمليات نصب واحتيال متعددة من داخل محبسه في السجن المركزي.



ولما كان هذا الخبر ـ إن كان صحيحا ـ يشكل اختراقا أمنيا خطيرا غير مسبوق.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة الخبر المشار إليه أعلاه؟ إذا كان صحيحا، يرجى بيان عدد عمليات النصب التي ارتكبها المجرم من داخل السجن والمدة التي استغرقها لتنفيذ عملياته من داخل السجن منذ أول عملية.



2 ـ أسماء الضباط المسؤولين عن السجن وقت حدوث هذه الجرائم.



3 ـ الإجراءات التي اتخذت بحق الضباط والأفراد المناط بهم إدارة السجن المركزي وقت حدوث جرائم النصب المذكور أعلاه.



4 ـ ما أسباب تفشي ظاهرة انتشار أجهزة الهواتف المتنقلة والذكية وشرائح تزويد خدمة الاتصالات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل السجن؟ وما كيفية وصولها إلى داخل السجن؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة؟ وما النتائج التي أسفر عنها تنفيذ تلك الإجراءات؟ وهل حدثت أو طورت تلك الإجراءات؟



5 ـ لماذا لم تمنع الشركات من توفير خدمة الاتصالات في المنطقة التي يقع فيها السجن؟ وهل يخضع جميع الأشخاص بمن فيهم الضباط والعسكريون الذين يدخلون ويخرجون من السجن والمركبات التي يسمح لها بالدخول إلى السجن للتفتيش ولمراقبة الكاميرات الأمنية على مدى 24 ساعة يوميا؟



6 ـ كم عدد الهواتف المتنقلة والذكية وشرائح تزويد خدمة الاتصالات التي ضبطت داخل السجن منذ عشر سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما كمية وأنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي ضبطت داخل السجن في ذات الفترة؟



وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزير التجارة إنه إيمانا منا بمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصا على أن تستعين مؤسسات الدولة بالكفاءات الوطنية لاسيما الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من أهمية بالغة في دعم قطاع الأعمال.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ متى كان آخر إعلان توظيف لدى الصندوق؟ وما الوظائف والتخصصات التي فتح لها مجال التقديم؟



2 ـ هل توجد تعيينات تمت من تاريخ 1/4/2021 بدون إعلان من قبل الصندوق حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هو المسوغ القانوني لهذه التعيينات؟



3 ـ تواريخ هذه التعيينات وأسماء ومسميات من تم تعيينهم.