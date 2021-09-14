وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة إلى كل من وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي: ونص السؤال الأول الموجه إلى وزير الصحة على ما يلي:



1 ـ كشف مكافأة الأعمال الممتازة لجميع موظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية في (السنة المالية 2018 ـ 2019) و(السنة المالية 2020 ـ 2021)، موضحا بها المبلغ نظير كل اسم مع بيان أسس وضوابط توزيع المكافآت لكل سنة على حدة، وهل قدم تظلم من قرارات مكافأة الأعمال الممتازة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تلك التظلمات وما آلت إليه وأسماء أعضاء لجنة التظلمات وصفتهم ومسمياتهم الوظيفية وقرار اللجنة بتلك التظلمات.



2 ـ صورة ضوئية عن الشكويين المقدمين من موظفي إدارة الأغذية المستوردة بالاعتراض على ما شاب القرار الإداري رقم 774/2019 من شبهات وجميع المراسلات وما آلت إليه نتيجة التحقيق، وهل أبلغ ديوان المحاسبة قبل وبعد التحقيق وما نتيجة التحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب؟ وما اتخذ بخصوص الكتاب الوارد إلى الهيئة رقم 1935 في تاريخ 12/8/2021؟



3 ـ في حالة ثبت صحة الشكويين المقدمين من الموظفين، ما الإجراءات المتخذة حيالهما؟ وهل أحيلت الشكويين إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب؟



4 ـ هل عاقبت الهيئة مقدمي الشكوى وذلك بحرمانهم من مكافأة الأعمال الممتازة لعام 2020؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل أجري تحقيق بالواقعة لمحاسبة المتسبب؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟ ونص السؤال الثاني على ما يلي:



1 ـ طبقاً للقرار الإداري رقم 842/2019 المؤرخ 28/10/2019 يرجى بيان الأسس والضوابط وكتب الترشيح لجميع الموظفين المشمولين بالقرار مشفوعا بالمهام والأعباء للوظيفة المنقولين إليها، وهل أخذت الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية على الأعباء الوظيفية بالنسبة للمنقولين للعمل بنظام النوبات؟ مع بيان الأسباب في حال عدم أخذ الموافقة المسبقة.



2 ـ صورة ضوئية عن مباشرة العمل لجميع المنقولين الواردة أسماؤهم بالقرار الإداري 842/2019 والقرار الإداري رقم 774/2019 والقرار الإداري رقم 12/2021 والقرار الإداري رقم 115/2021 وفي حال عدم وجود مباشرة للعمل أو عدم التزامهم بالعمل في مقر عملهم الجديد المنقولين إليه، يرجى بيان الأسباب والإجراءات المتخذة بحقهم.



3- بموجب القرار الإداري رقم 99/2019 القاضي بوقف النقل الداخلي لجميع موظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمختلف مسمياتهم الوظيفية من الفترة 1/12/2019 وحتى 31/3/2020، هل نقل أي من موظفي الهيئة خلال تلك الفترة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها مع البيان الذي خوله الوزير بإصدار وتوقيع قرارات التكليف وقرارات النقل بالهيئة، وهل يحق له (المخول الأصيل) تخويل من هو أدنى منه بالتفويض بذلك؟ وهل سجلت مخالفة بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الأسباب؟



ونص السؤال الموجه إلى وزير التجارة والصناعة على ما يلي: لما كانت مهمة المستشار أو الاستشاري تستند إلى ضرورة توافر إمكانات علمية وعملية تمكنه من توقع المشكلات ووضع الحلول لها وتقديم النماذج الاسترشادية لأصحاب القرار بما يستتبع ذلك من مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار في اختيار المستشارين، ونظراً لما أثير من علامات استفهام حول آليات تعيين المستشارين لدى وزراء وجهات حكومية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ كم عدد المستشارين العاملين في ديوان الخدمة المدنية؟ وما تاريخ تعيينهم؟ وما إجمالي المبالغ التي يتقاضونها شهريا؟ مع بيان عدد الكويتيين منهم وغير الكويتيين منذ 1/1/2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2 ـ كم عدد المستشارين التابعين لديوان الخدمة المدنية المعينين في مكاتب القياديين في الجهات الخاضعة لإشراف الديوان؟ وما إجمالي المبالغ التي يتقاضونها شهريا؟ مع بيان عدد الكويتيين منهم وغير الكويتيين.



3 ـ هل أخذت الموافقة المسبقة من الديوان على تعيين المستشارين المستعان بخدماتهم؟



4 ـ هل أحيط الديوان علما بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعيين 5 مستشارين فقط لكل وزير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل أبلغ الديوان الوزراء بضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار؟



5 ـ في ضوء التوجهات الحكومية لترشيد الإنفاق، هل صدر أي قرار بتقليص عدد المستشارين لدى الوزراء أو الجهات التابعة لهم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما أسباب ذلك؟



6 ـ ما معايير اختيار مستشاري الوزير وتحديد رواتبهم أو مكافآتهم؟





