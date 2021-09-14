وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، عن القرار الإداري بشأن منح مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين في الوزارة. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من القرار الإداري رقم 950/2021 بشأن منح مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين في وزارة العدل.



2 ـ هل تضمن القرار المذكور سالفا موظفين تمتعوا بالإعفاء من العمل سنة 2020 إبان جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بعددهم ومدة الإعفاء التي تمتعوا بها.



3 ـ هل يوجد مستحقون للأعمال الممتازة عن سنة 2020 ولم تدرج أسماؤهم عن طريق الخطأ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف يبين عددهم.



4 ـ كشف بعدد التظلمات المقدمة منذ صدور القرار المذكور سالفا حتى تاريخ ورود هذا السؤال.