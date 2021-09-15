استقبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي في مكتبه أمس عددا من اللاعبين الذين حققوا إنجازات رياضية ورفعوا اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية.



وكرم الشحومي لاعب منتخب الكويت بدر المطوع، وذلك تقديرا للإنجاز الدولي الكبير الذي حققه المطوع وهو المشاركة في عدد كبير من المباريات الدولية وتكريما له على قيادة منتخب الكويت لسنوات طويلة.



كما كرم الشحومي اللاعب أحمد نقا المطيري، بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، وكرم كذلك اللاعب فيصل سرور بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في دفع الجلة، وذلك في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020).



وثمّن الشحومي المشاركات المشرفة لأبطال الكويت في دورة الألعاب البارالمبية، وحصولهم على مراكز متقدمة رفعت اسم الكويت في المحافل الرياضية العالمية.



وأكد الشحومي أن هذه النماذج الكويتية الرائعة تستحق الدعم والتقدير والاهتمام من جهات الدولة ومسؤوليها، للمساهمة في خلق جيل مسؤول واع ينهض بالكويت في شتى المجالات.



اللاعبون: تكريمنا دافع كبير لتقديم إنجازات أفضل ورفع اسم الكويت عالياً



تقدم اللاعبون بدر المطوع واحمد نقا المطيري وفيصل سرور بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي ومراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين على دعمهم المستمر للرياضيين والشباب الكويتي في شتى المحافل الدولية والمحلية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي ومراقب مجلس الأمة أسامة الشاهين للاعبين في مجلس الأمة امس.



فمن جهته، شكر لاعب منتخب الكويت بدر المطوع رئيس مجلس الامة بالإنابة أحمد الشحومي على تكريمه بمناسبة وصول اللاعب لـ 186 مباراة دولية مع المنتخب الكويتي.



وأضاف أن رئيس مجلس الأمة بالإنابة طلب منه ضرورة الاستمرار وتقديم الافضل للرياضة الكويتية والكويت أيضا.



وقال المطوع «إن هذا التكريم ليس بغريب على (بو خليفة) كونه داعما دائما للشباب الرياضي والرياضة في الكويت، الأمر الذي يدل على اهتمامه بالرياضيين والرياضة بشكل عام».



من جانبه، شكر اللاعب أحمد نقا المطيري الحاصل على الميدالية الفضية في البطولة البارالمبية (طوكيو 2020) رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونواب المجلس على دعمهم المستمر في المحافل الدولية.



بدوره، قال اللاعب فيصل سرور الحاصل على الميدالية البرونزية خلال مشاركته في البطولة البارالمبية (طوكيو 2020) «نشكر رئيس مجلس الأمة بالإنابة ومراقب المجلس على التكريم وحسن الاستضافة، ونعدكم بتقديم الأفضل لرفع اسم الكويت»، مهديا فوزه إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي.



وأضاف «كما نشكر رئيس مجلس الامة بالإنابة أحمد الشحومي ومراقب المجلس النائب أسامة الشاهين على استقبالنا وتكريمنا، الأمر الذي يعطينا دافعا كبيرا لتقديم إنجازات أفضل لرفع اسم الكويت عاليا».