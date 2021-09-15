وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس استفسر فيه عن الآتي:



1 - هل توجد لائحة مكتوبة لتشكيل لجنة الاختيار لمدير جامعة الكويت؟ إذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدي باللائحة.



2 - ما الجهة المخولة بتشكيل لجنة الاختيار؟ وما دور وزير التعليم العالي فيها؟



3 - ما مصير مقترحات جمعية أعضاء هيئة التدريس في تشكيل اللجنة؟



4 - يرجى تزويدنا بفترة التقديم للترشح لمنصب مدير الجامعة بذكر تاريخ البداية والنهاية، وأسماء المتقدمين.



5 - هل تم فتح باب الترشح لفترة ثانية بعد انتهاء المدة؟ إذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدي بالتواريخ الجديدة مع أسماء المتقدمين فيها. وهل تم ترشيح أي من المتقدمين بعد انتهاء الإعلان الأول؟



6 - ما آلية تقييم المتقدمين لمنصب مدير الجامعة؟ وكم نصيب رئيس اللجنة وباقي الأعضاء من درجات التقييم؟



7 - هل ضمن المتقدمين من له قرابة أو مصاهرة أو نسب مع وزير التعليم العالي؟



8 - هل اصطحب وزير التعليم العالي أحد المتقدمين معه في زيارات لشخصيات قيادية في الحكومة ليس لها اختصاص في لجنة الاختيار؟



9 - ما مدى صحة ما يشاع أن لجنة الاختيار لديها أفكار غير مكتوبة تروج أن مدير الجامعة يجب أن يكون من خلفيات اجتماعية معينة، وأن إدارة الجامعة لا يمكن أن تبوأها أشخاص ينتمون لفئات اجتماعية أخرى؟



10 - هل ضمن شروط الكفاءة في اختيار مدير الجامعة أن تتوافر بالمرشح روح الوحدة الوطنية بحيث لا يكون تعامله مع الآخرين على أساس خلفياتهم الاجتماعية؟



11 - ورد في بيان أعضاء هيئة التدريس الكثير عن ممارسات لجنة الاختيار وشكوك حول أعمالها وتوجهات شخوصها، أرجو إفادتي على رد الوزير على البيان المذكور.