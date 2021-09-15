وجه النائب د.علي القطان سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف بشأن الاستفسار عن عقود الصيانة والخدمات بالمدارس التابعة لوزارة التربية وخطة الوزارة للاستعداد للعام الدراسي المقبل (2021/2022) والميزانيات الممنوحة للمدارس في كل عام دراسي، وكيفية معالجة النقص في عدد المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات المراحل الدراسية.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: كشف بعدد وأنواع عقود الصيانة وعقود الخدمات للمدارس التابعة لوزارة التربية في كل محافظة على حدة، على أن يتضمن ذلك قيمة العقد وتاريخ بدايته ونهايته واسم المقاول.

وخطة وزارة التربية للاستعداد للعام الدراسي المقبل (2021/2022) من حيث الصيانة والخدمات العامة وتوفير المستلزمات الإدارية والدراسية من معدات وأدوات وأجهزة ووسائل تعليمية وكتب مدرسية في مختلف المدارس وفي جميع المراحل التعليمية التابعة للوزارة، يرجى الشرح بالتفصيل مع تزويدي بالمستندات الدالة عليه، وفي حال عدم وجود خطة للوزارة حتى تاريخ طرح هذا السؤال - فيرجى بيان الأسباب المانعة للتجهيز للسنة الدراسية المقبلة حتى الآن.

وكشفا بقيمة الميزانية المخصصة لكل مدرسة تابعة لوزارة التربية في جميع المحافظات وفي جميع المراحل التعليمية وتحديد المبالغ النثرية المخصصة في كل سنة دراسية، مع بيان أوجه الصرف المسموح للمدارس باستغلالها للسنة المالية الحالية (2021/2022).

وكشفا بعدد الشواغر من المعلمين والمعلمات التي تحتاج اليها وزارة للسنة الدراسية (2021/2022) في مختلف التخصصات العلمية والمراحل الدراسية، مع بيان عدد التخصصات الشاغرة، وإفادتي بكيفية معالجة هذا النقص.