وجه النائب فرز الديحاني سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمته: مع بداية اقتراب موسم الأمطار وتحذيرات بعض خبراء الأرصاد من موسم امطار غزيرة هذا العام.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الأمطار؟ وهل توجد خطة مرسومة لذلك، يرجى إرفاق الخطط والقرارات الدالة على ذلك؟



2 ـ ما القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار؟ وما الحلول الفنية إذا ازدادت كمية الأمطار عن القدرة الاستيعابية للشبكة؟ وكيف يتم التصرف في مثل هذه الحالة؟



3 ـ هل انتهت وزارة الأشغال من أعمال الصيانة الضرورية والمطلوبة لتلافي تداعيات الأمطار التي تسببت في أضرار غير مسبوقة خلال الأعوام السابقة؟



4 ـ هل تم التأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي للعمل بصورة منتظمة؟



5 ـ هل تمت معالجة مشكلة تطاير الحصى في جميع طرق الكويت؟