استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه بمجلس الأمة أمس كلا من اللاعب أحمد نقا المطيري بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية واللاعب فيصل سرور بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية خلال مشاركتهما في البطولة البارالمبية (طوكيو 2020).



وأعرب الشاهين في تصريح خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بأبناء الكويت الأبطال الذين بذلوا كل غال ونفيس من أجل رفع اسم بلدهم، مضيفا أنه على الرغم من الإعاقة إلا أنهم تفوقوا على أنفسهم وتجاوزا كل العقبات من أجل تحقيق إنجازات لوطنهم.



وقال الشاهين«إن تكريمنا اليوم في مجلس الأمة هو نيابة عن كافة الزملاء النواب لتشجيع أبطال الكويت في كل مضمار وكل ميدان، داعيا المسؤولين في كافة الجهات الحكومية إلى رعاية والاهتمام بهذه الفئة لخلق نماذج مشرفة لبلدهم ووطنهم الكويت».

ودعا إلى عدم التمييز بين المعاقين في المكافآت المادية والمعنوية التي تمنح لهم وأن تكون المكافآت متساوية مع إخوانهم الأصحاء خاصة وأن القوانين الكويتية كافة تحث على المساواة بين المعاقين والاصحاء، متمنيا لكافة المتميزين من الأصحاء والمعاقين التقدم والتطور لرفعة اسم الكويت. وحضر اللقاء أمين السر العام للنادي الكويتي للمعاقين منصور السرهيد.