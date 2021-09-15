هل توجد شركة عالمية تقدمت بمبادرة استثمارية متعلقة بمشاريع الإسكان وهل تمت دراستها ؟



وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى كل من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ونص سؤاله الموجه الى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.احمد الناصر على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ آلية اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



2 ـ الأسس والمعايير التي على أساسها اختير الوزراء السابقون ممن قدمت ضدهم استجوابات وعلى إثرها استبعدوا عن المنصب الوزاري لعضوية مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعين بموجب القرار رقم 5 لسنة 2021.



3 ـ ما أسباب استبعاد الشباب من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة لضخ الدماء الجديدة في المناصب الحكومية وفقا لمتطلبات المرحلة وتماشيا مع نهج رئيس الوزراء الذي أعلن عنه من خلال لقائه مع القيادات في الجهاز الحكومي؟



4 ـ ما أسباب تعيين أحد الأشخاص في عضوية مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكذلك عضوية مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي بموجب القرارين رقم 5 لسنة 2021 و42 لسنة 2021، والصادرين في تاريخ 5 سبتمبر 2021؟ مع تزويدي بالسند القانوني في مدى إمكانية تولي المنصبين.



وجاء في سؤاله الى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية العمرانية شايع الشايع ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل توجد شركة عالمية تقدمت بمبادرة استثمارية متعلقة بمشاريع الإسكان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



2 ـ هل درست المبادرة المقدمة من قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كنت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



3 ـ هل توجد مبادرات تقدمت بها شركات أو أفراد متعلقة بالرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعددها، وصورة ضوئية عنها والإجراءات المتخذة من المؤسسة في شأنها.