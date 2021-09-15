سلطان العبدان



قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقيام مجلس الوزراء بتكليف وزراء الداخلية والصحة والتربية والأوقاف بالاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والمختصين النفسيين والاجتماعيين لتشكيل فريق يقوم بدراسة دوافع إقدام المواطنيـن والمقيمــين عــلى الانتحار.

وقال الكندري لـ «الأنباء» إن هدف الاقتراح هو إيجاد طرق لمعالجة هذه الظاهرة بعد بحث الأسباب المؤدية لذلك، خصوصا بعد تكرار حدوثها وإقدام العديد من الحالات على مثل هذا التصرف الذي يثير الكثير من الأسئلة.

وأضاف ان أغلب مؤسسات الدولة قد تكون معنية بالموضوع، خصوصا ان الظروف العالمية الحالية باتت تدفع ببعض الأفكار الغريبة على المجتمعات وتخالف الدين والأعراف.