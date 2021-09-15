تقدم النائب د.هشام الصالح عن تقديمه اقتراحا برغبة برفع النسبة المخصصة في بند الخدمات الاجتماعية لتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية من 15% إلى 20% وذلك بتحويل نسبة 5% المخصصة لدعم المحافظات إلى بند تجميل المرافق والمناسبات.

وجاء في نص الاقتراح:

لقد خصص القرار الوزاري ( رقم 16/ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني فصله الخامس للخدمات الاجتماعية حيث حددت المادة 55 النسب العليا للصرف واشترطت لذلك أن يتم الاعتماد المسبق من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.



والملاحظ أن هذا القرار راجع بعض النسب في البنود التي وردت في القرار رقم 35 لسنة 2014 الملغى وذلك بالرفع أو الإدماج أو الخفض كما أحدث نسبة 5% (دعم للمحافظات) وإن الهدف من الجمعيات التعاونية الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، وتدعيم مناطق تواجدها اجتماعيا وصحيا وثقافيا والمساهمة في تطوير وإنشاء الخدمات للمنطقة، وذلك بتجميل المرافق وتخضير الفضاءات وإنشاء وصيانة الحدائق، وكذلك لكونها قادرة على إقامة مشاريع استثمارية في تلك الحدائق كالمطاعم والألعاب، ولهذا واعتبارا لما سبق فإني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إلغاء البند 5 من المادة 55 من القرار رقم ( 16/ ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، وتحويل نسبة 5% التي وردت في هذا البند لدعم المحافظات من ميزانية الخدمات الاجتماعية إلى البند 4 من نفس المادة بما يتيح رفع النسبة المخصصة لتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية من 15% إلى 20% ،وذلك لتمكين الجمعيات التعاونية من المساهمة في تخضير الفضاءات وإنشاء وصيانة الحدائق، وكذلك تحفيزها على إقامة مشاريع استثمارية كالمطاعم والألعاب في تلك الحدائق.