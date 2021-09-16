وجه النائب فارس العتيبي سؤالا الى وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري، جاء التالي:



صرح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بأن وزارة الإعلام بصدد إطلاق استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة وذلك لإرساء إعلام مستدام ورائد يؤصل قيم المجتمع وهويته وعقيدته الإسلامية الوسطية.



وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أهداف الاستراتيجية الإعلامية والعناصر التي سترتكز عليها الوزارة لتطوير الإعلام الرسمي في البلاد؟



2 ـ ما الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها والمؤسسات التي تعنى بالمعرفة والثقافة والفن، وما مراحل تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للوزارة بالسنوات المقبلة؟



3 ـ كم عدد اللجان والفرق التي تم تشكيلها لوضع رؤية وأهداف الوزارة لتنفيذ هذه الاستراتيجية والآلية التي يتم التنفيذ من خلالها؟ يرجى تزويدي بكشف بأسماء اللجان وفرق العمل ومسمياتهم الوظيفية، وصورة ضوئية من توصيات هذه اللجان أو فرق العمل.



4 ـ هل تم عقد دورات تدريبية لموظفي الوزارة ومقدمي البرامج والمخرجين؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى افادتي بالقطاعات المستهدفة بهذه الدورات وعدد من اجتازوا هذه الدورات.



5 ـ ما الجهة المشرفة على تدريب الموظفين، هل من داخل الوزارة أم من خارجها؟ مع بيان تكلفة هذه الدورات وتزويدي بالمستندات ذات الصلة.