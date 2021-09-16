بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس التشريعي في جمهورية السلفادور إرنستو ألفريدو كاسترو ألدانا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده. كما بعث الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيسة المجلس التشريعي في جمهورية كوستاريكا سيلفيا هيرنانديز سانشيز، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.



وبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية نيكاراغوا غوستافو بوراس كورتيس، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده. كما بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس برلمان الجمهورية في جمهورية غواتيمالا ألان إستواردو رودريغيس رييس، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.