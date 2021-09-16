وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، قال في مقدمته: استنادا إلى لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء «الكويت ما بعد الجائحة» والذي يتمحور حول اختيار القياديين من الكفاءات وفق نظم ومعايير والمحافظة على اللوائح والنظم، حيث إن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لها دور محوري في العملية التعليمية، ونظرا لكون منصب أمين عام الجامعات الخاصة شاغرا منذ شهر أبريل 2021 حتى تاريخ هذا السؤال يرجى تزويدنا بالآتي:



1 ـ أسباب عدم تعيين أمين عام لمجلس الجامعات الخاصة بالأصالة؟



2 ـ المؤهلات الأكاديمية للأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات لمجلس الجامعات الخاصة بالمستندات؟



3 ـ الخبرات الوظيفية للأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات لمجلس الجامعات الخاصة قبل شغله لهذا المنصب بالمستندات؟



4 ـ الإسهامات والخطط التي قام بإنجازها خلال فترة شغله لهذا المنصب بالمستندات؟