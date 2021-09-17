وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، قال في مقدمته: تشكل نسبة الشباب من حديثي التخرج والخبرة في المجتمع الكويتي أكثر من ثلثي عدد المواطنين وهذا النمو يتطلب على الدولة تأمين وظائف ملائمة لهم تتناسب مع تخصصاتهم العلمية بما يتماشى مع سوق العمل.



وبناء على ذلك يرجى إفادتي بالآتي:



1 ـ في ظل الاستعانة بالمقيمين بنسبة كبيرة في الوظائف الحكومية، ما خطة الهيئة العامة للقوى العاملة نحو إيجاد فرص وظيفية للمواطنين من حديثي التخرج والخبرة من الشباب؟



2 ـ ما خطة الحكومة في تحديد القادمين من غير الكويتيين للعمل حسب حاجة سوق العمل؟



3 ـ هل تم عمل دراسة من قبل المختصين حول حجم العمل الذي تحتاج اليه الدولة وخاصة أن العديد من المشاريع توقفت أو على وشك الإيقاف؟



4 ـ هل تم أخذ اقتراحنا حول أن تكون جميع الوظائف القيادية والمتوسطة للمواطنين فقط؟



5 ـ هل تم أخذ اقتراحنا حول أن يحل الكويتيون محل جميع المستشارين غير الكويتيين في ديوان الخدمة المدنية ولا يسمح بتعيين أي مستشار من المقيمين في ديوان الخدمة المدنية؟