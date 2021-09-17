وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التجارة د.عبدالله السلمان جاء كالتالي: ايمانا منا بمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصا على أن تستعين مؤسسات الدولة بالكفاءات الوطنية لاسيما الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من أهمية بالغة في دعم قطاع الأعمال.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ متى كان آخر إعلان توظيف لدى الصندوق، وما الوظائف والتخصصات التي فتح لها مجال التقديم؟



2 ـ هل توجد تعيينات تمت من تاريخ 1/4/2021 من دون إعلان من قبل الصندوق حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما المسوغ القانوني لهذه التعيينات؟



3 ـ تواريخ هذه التعيينات وأسماء ومسميات من تم تعيينهم.