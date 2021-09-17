وجه النائب د.حمود مبرك سؤالا مشتركا إلى كل من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما معايير وضوابط ترشيح القياديين مثل الوكلاء والوكلاء المساعدين لدى وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟



2 ـ هل جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين لدى الوزارات والجهات التابعة لكم مستوفون شروط شغل المناصب القيادية المحددة من مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى ذكر الأسباب.



3 ـ هل استثني أي وكيل أو وكيل مساعد من الشروط المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب.



4 ـ صورة ضوئية من نتيجة اجتياز الدورة التدريبية لجميع الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين لدى الوزارات والجهات التابعة لكم.



5 ـ عدد القياديين في الوزارات والجهات التابعة لكم، وصورة ضوئية من مؤهلاتهم العلمية.