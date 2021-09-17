وجه النائب أحمد الحمد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، عن أسباب ارتفاع الأسعار بشكل فاحش ومطرد في الأسواق.



ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لاستمرار غلاء الأسعار بشكل فاحش، ونظرا للصعوبات المعيشية الكبيرة التي يعاني منها المواطنون من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدون وغيرهم من فئات المجتمع بسبب غلاء الأسعار وزيادة نسب التضخم بشكل دوري، ونظرا لاتجاه الحكومة للترشيد بخفض بعض الحصص التموينية من السكر والأرز وحتى تخفيض حصة حليب الأطفال.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب ارتفاع الأسعار بشكل فاحش ومطرد في الأسواق؟



2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار في الأسواق ووقف موجة غلاء الأسعار؟



3- ما مبررات التوجه لخفض الحصص التموينية من السكر والأرز؟ وما المبالغ التي يمكن توفيرها بهذا الإجراء؟



4- هل كلفت الوزارة مختصين بإجراء دراسات بخصوص تخفيض الحصص التموينية وتأثيراتها وتداعياتها الإيجابية والسلبية من المختصين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.