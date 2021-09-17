وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، جاء كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل توجد شركة عالمية تقدمت بمبادرة استثمارية متعلقة بمشاريع الإسكان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



2 ـ هل درست المبادرة المقدمة من قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كنت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



3 ـ هل توجد مبادرات تقدمت بها شركات أو أفراد متعلقة بالرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعددها، وصورة ضوئية عنها والإجراءات المتخذة من المؤسسة في شأنها.