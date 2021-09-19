هل ضبط أي موظف يعمل لدى الهيئة انتحل صفة شاغل وظيفة إشرافية سواء كانت بالأصالة أو الوكالة؟

ما أسباب ومبررات نقل مفتشين من العبدلي والسالمي على الرغم من النقص الحاد في هذين القسمين؟



وجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بأسماء جميع الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حتى تاريخ ورود هذا السؤال بدءا من مسمى رئيس قسم فأعلى، وهل أعلن عنها والمفاضلة بين المتقدمين قبل تكليفهم بتلك الأعمال الإشرافية؟ مع تزويدي بجميع المراسلات وكتب الإعلان والترشيح وأماكن عملهم والخبرة الوظيفية وموافقات ديوان الخدمة المدنية المسبقة.



2 ـ كشف بأسماء جميع الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية بالأصالة في الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال بدءا من مسمى رئيس قسم فأعلى، موضحا فيه مؤهلاتهم العلمية وأماكن عملهم الحالية وسنوات الخبرة الوظيفية، وتزويدي بصورة ضوئية من قرارات شغلهم الوظيفة الإشرافية.



3 ـ الجهة المخولة بإصدار قرارات التكليف، وإصدار القرارات بالأصالة والشخص المخول باعتمادها لدى الهيئة، مع بيان درجته الوظيفية، وهل يحق له تخويل من هو أقل منه في المسمى الوظيفي في اعتماد تلك القرارات؟



4 ـ أسماء شاغلي الوظائف الإشرافية وتاريخ صدور قرارات شغلها لكل من مسمى «مراقب الواردات البحرية والجوية» ومسمى «رئيس قسم المتابعة والتفتيش» في إدارة الأغذية المستوردة سواء كان شغل هذه الوظائف بالأصالة أو التكليف وذلك منذ تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مشفوعا بالمستندات أو أي مخاطبات متعلقة بالموضوع.



5 ـ هل ضبط أي موظف يعمل لدى الهيئة انتحل صفة شاغل وظيفة إشرافية سواء كانت بالأصالة أو الوكالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأضرار المترتبة على ذلك، وما الإجراءات التي اتخذت بحقه؟ مع تزويدي بجميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالموضوع.



6 ـ نظرا لصدور القرار الإداري رقم 12/2021 في تاريخ 6/1/2021 في شأن نقل داخلي لعدد من موظفي الهيئة من دون أن يشتمل القرار نقل مفتشين لقسم واردات العبدلي وقسم واردات السالمي، ورغم النقص الحاد في هذين القسمين نقل مفتشون من إدارة الأغذية المستوردة إلى خارج الإدارة، يرجى بيان أسباب ومبررات ذلك، وهل توجد أي مخاطبات أو مراسلات في شأن وجود نقص في هذين القسمين حتى تاريخ السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.





