وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل توجد شركة عالمية تقدمت بمبادرة استثمارية متعلقة بمشاريع الإسكان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

وهل درست المبادرة المقدمة من قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كنت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

وهل توجد مبادرات تقدمت بها شركات أو أفراد متعلقة بالرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعددها، وصورة ضوئية عنها والإجراءات المتخذة من المؤسسة في شأنها.