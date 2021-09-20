أكد النائب د.عبد الكريم الكندري أنه «لو طهرت مؤسسات الدولة كما قال المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد قضية الصندوق الماليزي لما أصبحت مؤسساتنا المالية مرتعا لجرائم غسيل الأموال وهذا ما حذرنا منه خلال استجواب رئيس الحكومة من على المنصة وتكرر المشهد الآن من جديد مع العقوبات الأميركية الأخيرة».

وأعلن الكندري عن توجيهه أسئلة إلى كل من وزير الخارجية ووزير المالية ووزير التجارة عن العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت مواطنين كويتيين بتهمة الارتباط بشبكة غسيل أموال وتمويل الإرهاب وكيفية نفوذ هذه العمليات واختراقها للمؤسسات الكويتية المالية والرقابية دون كشفها أو محاسبتها.