وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ونص السؤالان على ما يلي: سؤال سمو رئيس مجلس الوزراء: استنادا إلى نص المادة 99 من الدستور التي تنص على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الحكومة أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وإلى نص المادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وعلى ضوء ما سبق، يرجى تزويدي بالآتي:



1 ـ ما المعايير التي تم على أساسها اختياركم للتشكيل الوزاري الحالي؟



2 ـ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الشهادات والخبرات للوزراء الحاليين.



3 ـ يرجى تزويدي ببرنامج الحكومة الذي يتبناه مجلس الوزراء عن الفترة الحالية والجدول الزمني له.



4 ـ ما الأسس والموازين التي يتبناها مجلس الوزراء في التفاضل بين أعضاء مجلس الأمة للتصويت لهم لمنصب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس المجلس وأمين سر المجلس ومراقب المجلس ولجان المجلس؟



5 ـ ما الأسانيد التي على أساسها تم إصدار بيان بارتياح مجلس الوزراء لجلسة مجلس الأمة الافتتاحية المنعقدة بتاريخ 15/12/2020 على الرغم من حدوث بعض التجاوزات لأعراف مجلس الأمة؟



وقال في السؤال الموجه إلى وزير الداخلية: نمى إلى علمي تزايد رحلات السفر لبعض القياديين في الوزارة لحضور مؤتمرات أو ندوات أو دورات تدريبية.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ كشف تفصيلي عن جميع الرحلات المشار إليها أعلاه والمبالغ التي صرفت من أجلها في وزارة الداخلية والجهات التابعة لها من تاريخ 1/1/2020 حتى تاريخ هذا السؤال.



2 ـ كم بلغ عدد الدورات والمؤتمرات والزيارات الخارجية خلال الفترة ذاتها؟



3 ـ كم بلغت تكلفة هذه الزيارات في الجهات المذكورة أعلاه خلال الفترة ذاتها؟ مع ذكر أماكن انعقادها ومدتها ومدى الاستفادة منها.