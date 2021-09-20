6 مراكز فحص «PCR» جديدة تفتتح قريباً في المناطق التعليمية

130 من 868 مدرسة.. غير جاهزة يجب تمويلها من الصناديق المخصصة



سلطان العبدان



أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.حمد المطر، ان اللجنة اطمأنت من الناحية الطبية الى جاهزية وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد. وقال د.المطر في تصريح لـ «الأنباء»، ان اللجنة اجتمعت امس مع وزارتي الصحة والتربية للوقوف على جاهزية الوزارتين لبدء العام الدراسي والتأكد من استعدادات «التربية» لذلك. وأضاف ان «التعليمية» تأكدت من تحقيق نسب التباعد والحضور في الفصول بنسبة الـ 50% والتطعيم وغيرها من الأمور، مشيرا إلى أن من لا يريد من أولياء الأمور تطعيم ابنه فعليه الالتزام بعمل الـ «PCR»، مؤكدا وجود 6 مراكز لإجراء الفحص.



وأشار د.المطر إلى أن اللجنة تلقت تأكيدا أنه سيتم افتتاح 6 مراكز جديدة لفحص الـ «PCR» في المناطق التعليمية يكون عملها بعد الساعة 3 عصرا. وقال رئيس اللجنة التعليمية إن ولي الأمر الرافض لتطعيم ابنه البالغ من العمر 12 عاما فما فوق يكون ملزما بالفحص الأسبوعي، مشددا على أن الاستعدادات اللوجستية لدى «التربية» نسبتها 85%، مشيرا إلى ان عدد المدارس في البلاد 868 مدرسة ما يعني ان هناك حوالي 130 مدرسة غير جاهزة فقط، الأمر الذي يلزم نظار تلك المدارس بالتواصل مع إداراتهم للصرف من الصناديق التربوية المخصصة للخدمات.



وأوضح د.المطر أن كل إدارة مدرسية لديها صندوق يمكن الصرف منه حتى 5 آلاف دينار لتجهيز المدرسة وتأمين احتياجاتها، مشيرا إلى ان اللجنة قررت القيام بزيارات ميدانية للمدارس في كل المناطق التعليمية للاطمئنان على جاهزيتها.