وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، قال في مقدمته: استنادا إلى لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء (الكويت ما بعد الجائحة) والذي يتمحور حول اختيار القياديين من الكفاءات وفق النظم والمعايير والمحافظة على اللوائح والنظم، وحيث ان الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لها دور محوري في العملية التعليمية ونظرا لكون منصب أمين عام الجامعات الخاصة شاغرا منذ شهر أبريل ٢٠٢١ حتى تاريخ هذا السؤال يرجى تزويدنا بالآتي :



1-أسباب عدم تعيين أمين عام لمجلس الجامعات الخاصة بالأصالة.



2-المؤهلات الاكاديمية للأمين العام المساعد لشؤون الابحاث والمعلومات لمجلس الجامعات الخاصة بالمستندات.



3-الخبرات الوظيفية للأمين العام المساعد لشؤون الابحاث والمعلومات لمجلس الجامعات الخاصة قبل شغله لهذا المنصب بالمستندات.



4- الاسهامات والخطط التي قام بإنجازها خلال فترة شغله لهذا المنصب بالمستندات.