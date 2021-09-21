يخصص المختار بوابة زوار ويوماً خاصاً لذوي الهمم ويعمل على تواصلهم مع الهيئة العامة للإعاقة لتلبية احتياجاتهم



أعلن النائب مهلهل المضف عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تحويل وظيفة المختار من التعيين إلى الترشيح تخفيفا من الأعباء الناتجة عن أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وقال في مقدمة الاقتراح إنه لما كانت مهمة مختار المنطقة هو «التعبير لدى الوزارات عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي»، وعليه فالواجب الأكبر والمهم يكمن في هذا النشاط الأمر الذي يصبح معه ضرورة تطوير آلية عمل اختیار مختاري المناطق وأن تضاف لهم مهمات جديدة وصلاحيات أوسع إلى حد ما وذلك بدوره ينعكس بالإيجاب حيث إنه من المفترض باقتراحنا والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الناتجة عن أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية معا ويصبح مركز المختار ذا أهمية أكبر وقابلية للتعامل معه بشكل أسهل.



ونص الاقتراح على ما يلي:



1 ـ يصدر وزير الداخلية قرارا فيه تحويل وظيفة المختار من التعيين إلى الترشيح على كل منطقة بالشروط العامة نفسها لشروط أعضاء الجمعيات التعاونية وبالإضافة إلى أن يكون المختار من أبناء المنطقة.



كما تكون الفترة لمدة 4 سنوات ولا يجوز ترشيحه لأكثر من ثلاث دورات.



2 ـ تلتزم كل مختاريه بتقديم برنامج عمل يخدم المنطقة على المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي والتطوعي.



3 ـ تلزم كل مختاريه بإقامة أنشطة وفعاليات لأبناء المنطقة وتحرص على التوعية الثقافية للأطفال والنظافة العامة والعناية بالبيئة والاهتمام بالحدائق ومساعدة الكشافين الرياضيين في الوصول إلى المدارس لاستكشاف المواهب في كل الألعاب.



4 ـ تضاف إلى مهام المختار تفعيل إنشاء ديوان للمختارية مخصص للمتقاعدين.



5 ـ يخصص المختار بوابة زوار ويوما خاصا لذوي الهمم ويعمل على تواصلهم مع الهيئة العامة للإعاقة لتوصيل صوتهم وتلبية احتياجاتهم.



6 ـ يمنع عن المختار طوال فترة شغله للوظيفة مزاولة أعمال التجارة.



7 ـ يمتنع المختار عن التدخل في توجيه الناخبين في التصويت لأي انتخابات سواء في مجلسي الأمة أو البلدي أو الجمعيات التعاونية أو الأندية الرياضية في مناطقهم.