لما يتمتع به المرحوم من فضائل وأخلاق حميدة و قدمه من خدمات



تقدم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة قال في مقدمته: فقدت الكويت أحد أبنائها البررة وهو المرحوم عبدالعزيز ثنيان المشاري، وقد عرف عنه حبه الكبير للعمل العام، حيث إنه أسهم في تأسيس عدد من الجمعيات أبرزها:



- جمعية أهالي الأسرى والمرتهنين لدى النظام العراقي التي تولى رئاستها أيضا.



- جمعية اليرموك التعاونية التي كان أول رئيس لمجلس إدارتها عام 1988.



- ثم أصبح مختارا لمنطقة اليرموك، وأسهم في أن تصبح أول منطقة صحية بالكويت بفضل نشاطه، حيث كان من المختارين المتميزين بالعمل الدؤوب لخدمة مناطقهم وأهاليها.



ولما يتمتع به المرحوم من فضائل وأخلاق حميدة، ولما قدمه من خدمات تعليمية جليلة، وتخليدا لذكراه الطيبة ووفاء وعرفانا من الكويت لأبنائها المخلصين.



ونص الاقتراح على ما يلي: «إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز ثنيان المشاري على إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقه حولي التعليمية».